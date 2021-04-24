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Форму игроков матча звёзд АСБ представили в Краснодаре. Напомним, что игра стартует 24 апреля в 16:30 в «Баскет-Холле». Об этом сообщили на пресс-конференции, посвящённой этому событию, которая прошла на базе стадиона «Кубань»

- Мы полностью готовы к Матчу звёзд АСБ-2021, несказанно рады этому событию. Баскетбол входит в тройку самых популярных видов спорта в нашем крае, - подчеркнул заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Илья Зленко.

По его словам, кубанский баскетбол непосредственно связан с развитием баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», который успешно выступает на международном уровне. За время, которое прошло после первого Матча звёзд АСБ в Краснодаре, в кубанской столице построили «Баскет-Холл».

Примечательно, что среди участников матч есть и представитель Краснодарского края - это сочинский баскетболист Сергей Антонюк.