Видео аварии с автобусом на Кубани, где два человека погибли и шесть пострадали

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Два человека погибли и шесть пострадали в аварии с автобусом на Кубани. Авария произошла в Абинском районе, на трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский.

- В ДТП погибли две пассажирки легкового автомобиля и шесть человек пострадали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил преимущество рейсовому микроавтобусу «Газель», который ехал по главной дороге. Произошло страшное столкновение.

Одна пассажирка отечественной легковушки от полученных травм скончалась на месте, вторая умерла в больнице.

Водитель «ВАЗ» и пять пассажиров микроавтобуса «Газель» доставлены в больницу Абинского района с различными травмами.

- В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии, - заключил представитель пресс-службы.