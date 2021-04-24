Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Тридцатую годовщину реабилитации казачества отметили на Кубани. На Главной городской площади Краснодара прошел парад.

Приветствуя собравшихся, Вениамин Кондратьев отметил, что за 30 лет казачество на Кубани прошло сложный путь – от первых шагов возрождения до уверенного развития.

– Казаки, вы должны стать примером для жителей края, образцом для подражания подрастающему поколению. В каждом из вас течет кровь тех предков-героев, кто осваивал и защищал наш край, кто стоял у истоков жизни на кубанской земле, – обратился к казакам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На парад вышли представители всех отделов войска, военнослужащие казачьих частей, представители Союза казачьей молодежи Кубани. Всего торжественным маршем прошли 3800 человек.

Почетный караул торжественно вынес регалии Кубанского казачьего войска: жалованную грамоту императрицы Екатерины II, исторические знамена, иконы.