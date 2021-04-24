Фото: sochi.ru.

Жители Сочи принимают участие во Всероссийском субботнике. Работа ведется на набережных, в парках, на придомовых и внутриквартальных территориях.

На генеральную уборку в канун старта курортного сезона вышли сотрудники предприятий и организаций, специалисты администрации города и районов, депутаты Городского Собрания Сочи, активисты общественных организаций и молодежных объединений.

– Сочинцы всегда активно участвуют в решении вопросов развития общественных пространств, вносят свои предложения по благоустройству и наведению санитарного порядка в парках, скверах и микрорайонах. При проведении Всероссийского субботника все эти пожелания будут учтены, – обратил внимание глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Особое внимание уделяется на курорте общественным пространствам, которые появились в Сочи в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».