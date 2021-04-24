Сочинские волонтеры информируют горожан о предстоящем голосовании по проекту благоустройства территорий

Фото: sochi.ru.

Сочинские волонтеры информируют горожан о предстоящем голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 24 апреля добровольцы присоединились к Всероссийскому субботнику. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Особое внимание уделено общественным пространствам, которые появившимся в городе в последние годы. Кром того, во главе угла - восемь зон, которые участвуют в федеральном рейтинговом голосовании.

В Центральном районе - это набережная на улице Конституции СССР, участок в районе улицы Тимирязева и переулка Донского, 5. В Адлерском районе – территория в микрорайоне Голубые Дали в районе дома №2 и на улице Володи Ульянова в селе Красная Воля. В Хостинском районе определены общественные зоны вдоль реки Мацеста. В Лазаревском - пешеходная зона вдоль реки Восточный Дагомыс и участок на Батумском шоссе в районе.

– С 26 апреля по 30 мая сочинцы смогут проголосовать как самостоятельно на портале za.gorodsreda.ru и в стационарных точках, расположенных в крупных торговых центрах всех четырех районах города, – рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

По результатам голосования будет выбрано по одной территории в каждом внутригородском районе Сочи, которые благоустроят в 2022 году.