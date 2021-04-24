На Кубани охотник выстрелил в сына во время чистки ружья

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Мужчина выстрелил в сына во время чистки охотничьего ружья на Кубани. Парень получил огнестрельное ранение дробью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествие случилось 22 апреля около 20:00 в станице Некрасовской Усть-Лабинского района. ,

- Во время чистки охотничьего ружья дома 55-летний мужчина по неосторожности выстрелил в сторону комнаты, дверь которой была закрыта, - пояснил представитель пресс-службы. - В результате его 32-летний сын получил огнестрельное дробовое ранение.

После оказания медицинской помощи, парню назначили назначено амбулаторное лечение. П данному факту проводится проверка.