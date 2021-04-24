Фото из архива Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск»

Автопробег «Небо Кубани» и передача останков советского летчика в Ярославскую область прошли в Крымском районе. Таки образом, был увековечен подвиг героев.

Кубанские поисковики в течение многих лет ищут места падения «крылатых машин» и устанавливают судьбы бойцов. Найдены сотни мест гибели самолетов и экипажей, возвращены из небытия десятки имен летчиков.

- Перед стартом автопробега на Воинском мемориале «Сопка героев» в селе Эконмическое Крымского района прошла торжественная церемония передачи останков пилота, старшего лейтенанта Николая Пантелеева делегации поисковиков из Ярославской области для захоронения на малой родине, - сообщили в Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Напомним, что автопробег проводится в четвертый раз в рамках проекта «Нам доверена память. Судьба солдата», который реализуется с использованием президентского гранта.