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Происшествия25 апреля 2021 8:01

В Сочи водитель на иномарке сбил двухлетнего мальчика

Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы ОГИБДД УВД по Сочи

Фото пресс-службы ОГИБДД УВД по Сочи

ДТП в Сочи с маленьким ребенком произошло в пятницу, 23 апреля. По некоторым данным, родители на секунду отвлеклись, как двухлетний мальчик выбежал на дорогу прямо под колеса проезжающей машине.

- 26-летний водитель на Volkswagen Polo сбил двухлетнего ребенка на Цветном Бульваре. Малыш перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Мужчина на иномарке резко затормозил, серьезных травм удалось избежать – малыш отделался царапинами.

Госавтоинспекторы Сочи призывают родителей следить внимательнее за детьми и контролировать их во время прогулок по городу. А водителям при этом нужно ездить во дворах на минимальной скорости.

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