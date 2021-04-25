В Сочи водитель на иномарке сбил двухлетнего мальчика

Фото пресс-службы ОГИБДД УВД по Сочи

ДТП в Сочи с маленьким ребенком произошло в пятницу, 23 апреля. По некоторым данным, родители на секунду отвлеклись, как двухлетний мальчик выбежал на дорогу прямо под колеса проезжающей машине.

- 26-летний водитель на Volkswagen Polo сбил двухлетнего ребенка на Цветном Бульваре. Малыш перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Мужчина на иномарке резко затормозил, серьезных травм удалось избежать – малыш отделался царапинами.

Госавтоинспекторы Сочи призывают родителей следить внимательнее за детьми и контролировать их во время прогулок по городу. А водителям при этом нужно ездить во дворах на минимальной скорости.