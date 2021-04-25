В Краснодаре впервые прошел чемпионат России по скейтбордингу

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На чемпионат России по скейтбордингу в Краснодар съехались спортсмены с 20 регионов страны. В турнире участвовали более 70 человек — без возрастных ограничений. Они оценили площадку в краевом центре.

- В числе спортсменов были лидеры сборной России, претендующие на участие в Олимпийских играх в дисциплине «улица». Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин сказал, что скейт-парк в Вишняковском сквере отвечает мировым требованиям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что еще один скейтпарк построят в Юбилейном микрорайоне.