Туристический поезд ко Дню победы пройдет через Новороссийск и Сочи

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Новый трехдневный железнодорожный туристический маршрут Ростов-на-Дону – Таганрог – Новороссийск – Имеретинский курорт – Ростов-на-Дону запустят к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первые вагончики отправятся в тур 1 мая, второй рейс запланирован на 8 мая.

- Расписание составлено так, чтобы ночью туристы находились в пути, а день смогли посвятить осмотру достопримечательностей. 9 мая, например, путешественники смогут посетить Имеретинской курорт, там поезд будет стоять шесть часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в РЖД.

Поезд также на 43 минуты будет заезжать в Горячий Ключ. Стоит отметить, что вагоны поезда тематически оформлены в военном стиле.

Билет на первый рейс в плацкарте стоит от 2893 рублей, за купе нужно будет отдать от 5842 рублей, а СВ обойдется от 9 428 рублей.