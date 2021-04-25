В парке Галицкого установили новые скульптуры «Внутреннего ребенка»

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Новые скульптуры в парке «Краснодар», в народе именуемом парком Галицкого, установили утром 25 апреля. Об этом сообщается на официальной страничке парка в Instsgram.

- У меня появилась новинка – очаровательный арт-объект «Внутренний ребенок». В понимании автора, это такое место внутри нас самих, которое даёт нам максимальное количество счастья, - отметили представители в соцсетях.

Композиция из четырёх скульптур напоминает о том, что в тяжелые минуты нашей жизни, или в любые другие моменты, мы можем закрыть глаза и вернуться в то место, которое является источником радости для нас.

Новый арт-объект находится в парке со стороны пересечения Школьной и Восточно-Кругликовской. Скульптуры расположились на площадке рядом с платанами-лавочками.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что скульптуры были изготовлены по специальному заказу известным скульптором Кеном Келлехером.