В Сочи от коронавируса привили более 60 ветеранов

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Ветераны ВОВ и члены городского Совета ветеранов Сочи продолжают прививаться от коронавируса. Из них вакцину получили уже более 60 человек.

- На курорте активно ведется прививочная кампания. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта. .

В мэрии добавили, что перед началом вакцинации врачи обследуют ветеранов ВОВ, изучают анамнез и наличие возможных противопоказаний. Прививка делается бесплатно двухкомпонентной векторной вакциной «Спутник V».

– В преддверии Дня Победы мы уделяем особое внимание, конечно, нашим ветеранам. Всего в Сочи проживают почти 2 тысячи участников ВОВ. Из них 159 человек – это фронтовики. Сейчас условия новой вакцины позволяют в том числе и выезжать к ветеранам на дом. Работа эта ведется практически ежедневно, – подчеркнул начальник управления социальной политики администрации города Александр Митников.