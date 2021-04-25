Онлайн-мероприятия «Библионочи – 2021» на Кубани набрали более 600 тысяч просмотров

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Библионочь – 2021» в Краснодарском крае проходила 24 апреля с двух часов дня и почти до полуночи. Второй год подряд акция проходит в онлавн-формате из-за коронавирусных ограничений.

- Музеи, библиотеки, выставочные залы Кубани провели на своих онлайн-площадках 7053 мероприятия для детей и взрослых, которые набрали 607 тысяч просмотров. Стоит отметить, что также в акции впервые участвовали колледжи и училища сферы искусств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

10-ю всероссийскую акцию посвятили науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Участники проводили творческие мастер-классы, видеоэкскурсии, поэтические чтения, флешмобы и многое другое.