Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 апреля выросло на 102

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 25 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попало 102 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, Новороссийск и Динской район, здесь выявили 27, 16, семь и шесть человек соответственно. По четыре человека заболели коронавирусом в Геленджике, Ейском, Лабинском и Мостовском районах.

- По три пациента поступили в госпитали в Кореновском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах. По два – в Белореченском, Тихорецком, Выселковском, Красноармейском, Северском, Славянском, Павловском районах и Горячем Ключе. Единичные случаи зафиксированы в Армавире, а также Калининском, Абинском, Курганинском и Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Также известно, что за сутки среди заболевших COVID-19 – четверо детей, младшему из которых четыре года. 57 заболевших сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. В стационарах лечатся 1277 граждан с подтвержденным коронавирусом, на дому – 1535.