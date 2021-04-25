В МЧС предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края с 25 по 27 апреля

Фото: 23.mchs.gov.ru

О лавиноопасности в горах Краснодарского края предупредили в МЧС. Спасатели распространили экстренное предупреждение на 25-27 апреля.

- С 25 по 27 апреля лавиноопасно в горах Краснодарского края и Республики Адыгея. Снежная масса может сойти в любой момент на высоте от 2000 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что лавиноопасно и в Сочи, там снега нужно боятся уже выше 1500 метров над уровнем моря.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «01», «101» - с мобильных.