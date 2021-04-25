Шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо откроют на майские праздники

Фото: instagram.com/visitabrau

Шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо откроют 1 мая. В этот же день будет и праздничный салют. Но одним днем организаторы решили не ограничиваться, программу расписали до 3 числа.

- Праздничный фудкорт на набережной озера Абрау будет организован все три дня с 11 до 21 часа. С 11 до 18 запланированы мастер-классы. С 12 до 17 каждый день будет проходить парусная регата, а также танцевальные флешмобы. Вечером для гостей устроят шоу великанов и концерты кавер-групп, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в центре туризма.

Шоу фонтанов начнется в 20:30 1,2 и 3 мая. А вот фейерверк здесь запустят только 1 числа.