В легкоатлетическом забеге в Краснодаре поучаствовали министр спорта края и мэр города

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В Краснодаре прошел легкоатлетический забег «5000 метров Run Kuban». В этом году его организовали не на улице Красной, а на стадионе «Кубань».

- По трассе в пять километров с остальными участниками также бежал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов, а в забеге на 800 метров принял участие глава Краснодара Евгений Первышов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города.

Мэр Краснодара пришел на мероприятие вместе с сыном. Он отметил, что в этот раз был в качестве сопровождающего.

- Георгию забег понравился, сказал, что будет участвовать ещё. Такие забеги — отличная возможность заинтересовать детей спортом, заразить азартом спортивных соревнований, - написал Первышов в своем Telegram-канале.

Забеги на стадионе организовывали для разных возрастных категорий. Также дорожку покоряли дети до шести лет.