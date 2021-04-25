В Краснодаре прошла экологическая акция по сбору отходов

Фото участников акции

Экологическая акция по сбору отходов прошла в Краснодаре. Общественные организации собирали бумагу, пластик, стекло. К флешмобу присоседился и муниципальный депутат Илья Шакалов.

Фото участников акции

- Очень важное для города и всего нашего региона мероприятие. Нужно нам всем учиться осознанному потреблению, раздельному сбору отходов, в также продвигать экологическое просвещение. Я тоже не остался в стороне и привез огромные бумажные коробки из-под бытовой техники и старые газеты, которые пылились дома. Спасибо коллегам за организацию таких акций и всем жителям, кто принимает участие, - написал Шакалов.

В акции участвовали целыми семьями, родители рассказали детям, в какой из цветных контейнеров что можно положить. Активисты призывают каждого из жителей делать город чище и стараться участвовать в подобных акциях.