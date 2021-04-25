В Сочи 100-летие отмечает ветеран и бывший главврач Николай Тысячный

Фото: AlekseiKopaigorodskii

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Тысячный 25 апреля отмечает 100-летний юбилей. С днем рождения его поздравил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Сегодня мы поздравили человека, который стал примером порядочности и героического служения своей стране, своему городу. Фронтовая судьба забросила Николая Даниловича на Дальний Восток, он работал в военном госпитале 2-й гвардейской армии, где вернул в строй сотни раненных бойцов, - написал в своем Telegram-канале глава курорта.

Фронтовик живет с дочерью. Фото: AlekseiKopaigorodskii

Тысячный работал главным врачом в Красной Поляне, затем – хирургом в Сочинском онкологическом диспансере и заведующим отделением в санатории Орджоникидзе, откуда и ушёл на заслуженный отдых. Николай Данилович имеет звание кандидата медицинских наук.

- Ещё раз поздравляю Николая Даниловича с праздником! Его жизненный путь — пример целеустремлённости, трудолюбия и служения на благо общества, - добавил Копайгородский.