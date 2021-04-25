В мэрии Краснодара 26 апреля обсудят проект «грузовой каркас»

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Главная городская планерка пройдет в мэрии Краснодара 26 апреля. Ее проведет глава Евгений Первышов. Совещание может посмотреть любой желающий в онлайн режиме.

В администрации уже анонсировали темы планерки.

- На совещании обсудят реализацию проекта «грузовой каркас». Также поговорят о получении дополнительного финансирования на строительство локальных очистных сооружений. И еще рассмотрят вопрос о передаче дорог регионального значения, проходящих по территории Краснодара, в муниципальную собственность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Посмотреть трансляцию можно будет 26 апреля на официальных страницах администрации в соцсетях и на YouTube-канале.