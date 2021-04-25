Канатное метро в Краснодаре построят для туристов

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От строительства канатного метро в Краснодаре не отказались. Проект разработали для туристических и досуговых целей. Станции соединят спальные районы города с ТЦ и достопримечательностями.

- Канатное метро – оно не для решения пробок, это туристическая история. Проект предполагала собой кольцо по городу, где станции располагаются спальных микрорайонах, а также стадионах, торговых и историческом центрах, - сообщил ТАСС мэр города Евгений Первышов.

Стоит отметить, что финансировать строительство будет инвестор без участия краевого и городского бюджетов. В ближайшее время планируется начать работы по его экономическому обоснованию. Напомним, что рассматривать идею канатного метро в Краснодаре начали четыре года назад.

Первым в России примером использования канатной дороги в качестве городского транспорта стало «канатное метро» в Нижнем Новгороде. Подвесная дорога, проходящая над Волгой, стала альтернативной 27-ми километровому автомобильному маршруту. Подобный проект также реализован в Оренбурге.