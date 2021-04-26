Саша Белый получил смертельное ранение, набросившись на женщину

Расследование продолжается

В Новороссийске убили Сашу Белого, полного тезку одно из главных героев российского криминального многосерийного фильма «Бригада». Мужчина устроил алкогольную вечеринку со своей сожительницей. А «под градусом» набросился на даму с кулаками. Но возлюбленная терпеть не стала, схватила нож и воткнула в живот.

- Мужчина по имени Александр Белый действительно был доставлен в больницу с ножевым ранение, он скончался от кровопотери в «скорой», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, выясняются причины и обстоятельства семейного конфликта.