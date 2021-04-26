В Армавире 60 человек эвакуировали из-за пожара в 10-этажном доме

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

Пожар в многоэтажке в Армавире вспыхнул около восьми вечера 25 апреля. Очевидцы вызвали на место спасателей. Было приняло решение вывести жильцов на улицу.

- Загорелась квартира в поселке Кирпичный по улице Совхозная. В 19:42 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит сильное задымление на техническом этаже 10-ти этажного жилого дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Было эвакуировано 60 человек. Спасатели быстро справились с огнем, сгорели лишь пять квадратных метров помещения. Никто из людей не пострадал.