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Происшествия26 апреля 2021 8:17

В Армавире 60 человек эвакуировали из-за пожара в 10-этажном доме

ЧП случилось накануне вечером, 25 апреля
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

Пожар в многоэтажке в Армавире вспыхнул около восьми вечера 25 апреля. Очевидцы вызвали на место спасателей. Было приняло решение вывести жильцов на улицу.

- Загорелась квартира в поселке Кирпичный по улице Совхозная. В 19:42 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит сильное задымление на техническом этаже 10-ти этажного жилого дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Было эвакуировано 60 человек. Спасатели быстро справились с огнем, сгорели лишь пять квадратных метров помещения. Никто из людей не пострадал.

ЧП