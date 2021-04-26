Полицейский из Краснодара спас людей, застрявших в машине на рельсах перед поездом

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по краю

ЧП случилось утром на ж/д переезде возле хутора Суповского Тахтамукайского района Адыгеи. Водитель не справился с управлением, машину отбросило на рельсы. В результате ДТП мужчины, находившиеся в авто, потеряли сознание.

В это время в Краснодар ехал подполковник юстиции Алексей Руднев, он же заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Он увидел искореженную машину и поспешил на помощь.

- Полицейский по одному вытащил пострадавших из салона. Подполковнику в последний момент удалось оттащить от железной дороги второго мужчину перед проезжающим поездом. Вагоны полностью раздавили легковушку, - сообщили «МВД» - Медиа.

Полицейский оказал пострадавшим доврачебную помощь и вызвал «скорую». Сейчас жизням мужчин ничего не угрожает.