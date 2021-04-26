На Кубани 26 апреля стартовало голосование по благоустройству зеленых зон

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае жители городов и больших станиц могут проголосовать за зеленую зону, которую нужно благоустроить в 2022 году. Выбрать территорию можно с 26 апреля по 30 мая.

– В следующем году планируется привести в порядок 219 зеленых зон. От каждого из нас зависит, насколько благоустроенным и комфортным будет его родная улица и станица, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ознакомится с вариантами и проголосовать за зеленую зону можно на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

- Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год, - добавили в администрации региона.

Стоит отметить, что в Краснодаре предложили выбрать необходимые территории из 23 предложенных проектов.