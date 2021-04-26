В Сочи спасатели эвакуировали со скалы молодую пару

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Вечером 25 апреля через службу «112» оперативным дежурным поступило сообщение с просьбой о помощи. Парень с девушкой, свернув с основной тропы, поднялись на скальный участок горы Ачишхо, а спуститься самостоятельно не смогли.

- Спасатели выехали в указанный район поиска. Обнаружив туристов, они помогли им спуститься со скалы. Их сопроводили до служебного автомобиля, после чего вывезли в городскую черту, в поселок Красная Поляна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Молодой паре медицинская помощь не понадобилась. Оказалось, что 20-летние туристы приехали в Сочи на отдых из Ленинградской области.