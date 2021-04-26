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Происшествия26 апреля 2021 11:33

Пара влюбленных застряла на скале в Красной Поляне

Парня с девушкой эвакуировали спасатели
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Романтический уик-енд 20-летней пары в горах закончился неожиданно. Пара влюбленных отправилась на скальный участок горы Ачишхо. Они забрались наверх сами, а вот спуститься не смогли. Пришлось звонить в МЧС.

- Спасатели определили местонахождение по данным геопозиции и выехали в указанный район. Они обнаружили туристов и помогли им спуститься вниз, затем сопроводили до служебного авто, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

После – туристом доставили в городскую черту, поселок Красная Поляна. Там выяснилось, что ребята приехали на отдых из Ленинградской области. На учете тургруппа не состояла.

ЧП