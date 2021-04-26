Канатное метро в Краснодаре проектируют для туристов

Проект канатного метро в Краснодаре сделали для туристов. Новое средство передвижение соединит спальные районы с ТЦ и достопримечательностями. Проект должен реализоваться в рамках концессионного соглашения без вливаний из краевого и муниципального бюджета. Об этом журналистам ТАСС рассказал мэр краевого центра Евгений Первышов.

- Канатное метро в нашем городе - это не подмена глобальной стратегии по решению проблем с пробками. Это история про досуг для туристов. В маршрут входит кольцо по городу Краснодару, состоящее из спальных микрорайонов и остановок рядом с самыми зхначимыми местами города, - отметил глава.

Также он уточнил, что в проекте уже определили и места станций, и самих знаковых мест, куда туристов будут отвозить. В скором времени власти приступят к экономическому основанию проекта и презентации банку БРИКС, который взялся за финансирование такого смелого проекта.