Улицу Рашпилевскую передумали закрывать на праздники в Краснодаре

улицу Рашпилевскую планируют перекрыть на 11 нерабочих майских дней Фото: София ФОМЕНКО

В краевом центре решили провести эксперимент по улучшения заторовой ситуации на улицах города. С вечера 23 апреля ограничили движение по двум улицам – Красноармейской и Рашпилевской. Это сделали по аналогии с улицей Красной. В итоге практически весь центр «встал» на праздники.

- В субботу на дорогах наступил пик. Прежде, чем перекрывать улицу, нужно было учесть, что у нас проходил парад казаков, а Водоканал выполнял работы по улице чапаева. Нужно было рассчитать всю нагрузку и потом перекрывать улицы. К тому, что красная закрыта для машин на выходные, жители привыкали очень долго. Думаю, нужно начать с того, чтобы перекрывать Рашпилевскую на майские, то есть все делать постепенно, - отметил на городской планерке мэр Краснодара Евгений Первышов.

По словам главы города, сейчас в администрации активно решается вопрос логистики на 11 нерабочих дней, чтобы подобных проблем из-за перекрытия улицы Рашпилевской не возникало.