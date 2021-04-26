В Анапе сносят 12-этажный самострой

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе на перекрестке улиц Калинина и Таманская рабочие заканчивают снос 12-этажного самостроя. Здание построили без разрешения администрации с нарушением норм и не предусмотрев придомовую территорию Подрядчики планируют завершить снос к концу апреля. Об этом сообщает администрации города-курорта.

Отметим, что возведение дома началось около девяти лет назад. Затем начались судебные споры между мэрией и собственником, которые привели к тому, что пять машин уничтожают труд застройщика.

Суд указал снести здание еще в 2015 году, однако владелец не стал делать это сам. Поэтому самовольную постройку сейчас сносят за счет администрации.