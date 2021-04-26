На Кубани племянница вынесла из дома заболевшей тети 320 тысяч рублей

Стоило ли преступление наказания? Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В дежурную часть полиции позвонила жительница Тбилисского района и рассказала, что пока была в больнице, из ее дома пропало 320 тысяч рублей. Полицейские прибыли на место, опросили потерпевшую и взялись за дело. Единственной подозреваемой стала племянница женщины.

- С помощью оперативных действий полицейские установили, что 33-летняя родственница пострадавшей пришла ее навестить, однако дом был закрыт. Тогда она залезла в жилище через окно и похитила указанную сумму, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Жуткие условия хранения украденных денег. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Некоторую часть средств правоохранителям удалось найти в доме подозреваемой, остальные деньги женщина успела потратить. Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Племянница пострадавшей находится под стражей.