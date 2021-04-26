Мэр Краснодара подал документы на праймериз от «Единой России»

Мэр Краснодара Евгений Первышов. Фото: t.me/PervyshovEA

Сегодня, 26 апреля, мэр Краснодара Евгений Первышов отправил документы на регистрацию предварительного голосования в партию «Единая Россия». Глава города собирается стать депутатом Госдумы, чтобы отстаивать интересы жителей уже на федеральном уровне. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

- Предварительное голосование - это достаточно важный для меня момент. Такая процедура дает возможность будущему кандидату кратко и ёмко сформулировать свою программу и понять, насколько она отвечает потребностям избирателей, - отметил Первышов.

Также он рассказал, что перед подачей документов консультировался с региональным отделением партии, где ему посоветовали участвовать по 46-му одномандатному избирательному округу.