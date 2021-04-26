Кондратьев представил немецким бизнесменам инвестиционный капитал Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и посол Германии в России Геза Андреас и председатель Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп встретились в Москве для обсуждения выгодных условий сотрудничеств.

- Мы хотим показать немецкому бизнесу неизвестные для них пути продуктивного сотрудничества с Краснодарским краем. Сейчас Германия остается для нас одним из главных партнёров. Мы хотим наращивать торгово-экономические отношение даже в условиях ограничений, - сказал глава Кубани на встрече.

Посол Германии ответил что 2021 год – перекрестный в формате сотрудничества России и Германии. Он отметил, что для их страны и бизнеса сотрудничество с Кубанью имеет большое стратегическое значение.

После встречи в резиденции начался «Диалог с губернатором», где Краснодарский край представит иностранным предпринимателям реальные проекты для сотрудничества.