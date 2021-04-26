В Краснодаре пройдет товарищеский футбольный матч «Легенды против звезд»

Афиша мероприятия

3 мая на стадионе «Кубань» состоится товарищеский футбольный матч команд «Легенды Кубани» и СК «Забей», совместно организованный многопрофильным холдингом AVA Group и ПФК «Кубань».

На поле выйдут кумиры разных футбольных поколений: Олег Терехин, Эмиль Цацкин, Максим Деменко, Алексей Герасименко, Мурат Гомлешко, Станислав Лысенко, Артур Тлисов, Андрей и Константин Коваленко, и другие.

Тренеры команды – Александр Плошник, Сергей Горюнов, Владимир Лагойда.

В СК «Забей» собраны российские звезды футбола и эстрады: олимпийский чемпион Алексей Прудников, Виктор Онопко, Дмитрий Ананко, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев. Вместе с футболистами на поле выйдут звезды эстрады. Среди них – певец Алексей Глызин, актер Алексей Маклаков, экс-солист группы «Белый орел» - Александр Ягья.

Помимо самого футбольного матча, пришедшие на стадион, услышат выступления популярных артистов, смогут принять участие в автограф сессии. Начало матча – 15:00.

Получить бесплатные входные билеты можно в кассах стадиона «Кубань», а также на сайте ПФК «Кубань» – кнопка вверху сайта, или справа в анонсе матча - «КУПИТЬ БИЛЕТ».