РНКБ выдал 4 млрд рублей на льготные программы по поддержке бизнеса в 2021 году

Программа поддержки для предпринимателей действует уже несколько лет

Банк РНКБ предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 4 млрд рублей кредитов по льготным государственным программам поддержки для малого и среднего бизнеса. Это примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В том числе, по льготной программе Министерства экономического развития РФ со ставкой до 7,75% и до 9,95% годовых банк с начала года выдал кредиты для бизнеса в рамках 565 кредитных договоров на общую сумму более 3,5 млрд рублей. Чаще всего льготными кредитами пользуются предприятия, которые представляют сферу торговли, строительства, а также гостиничного бизнеса и общепита.

Популярностью по-прежнему пользуется льготная программа Министерства сельского хозяйства РФ (ПП РФ #1528) со ставкой до 5% годовых, в рамках которой РНКБ выдал предпринимателям и предприятиям 353 миллиона рублей в 1 квартале 2021 года.

В этом году банк также запустил пилотный проект с целью улучшения условий кредитования сельхозпроизводителей по предоставлению беззалогового кредитования в размере до 3 млн рублей заемщикам, деятельность которых будет соответствовать установленным банком критериям. Кроме того, для удобства клиентов банк сократил количество документов от заёмщиков для принятия решения по кредитам до 30 млн рублей.

- Наш банк готов предоставлять клиентам кредиты в рамках большинства государственных программ кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. – Предоставление кредитных средств по льготным условиям и ставкам для поддержки и развития бизнеса в регионах присутствия является одним из главных приоритетов в нашей работе.

Заявку на кредит представители бизнеса могут подавать онлайн без визита в офис – в мобильном приложении банка для юридических лиц или на сайте РНКБ.