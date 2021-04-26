Двух полицейских будут судить за взятку в 2 млн в Сочи

Полицейских лишили званий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел Адлерского района завершил расследование уголовного дела в отношении двух бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков и 38-летнего местного жителя. Их обвиняют в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве.

Преступление случилось в марте прошлого года. Правоохранители нашли мужчину, которого они стали подозревать в обороте и употреблении наркотиков. Во избежание уголовного дела сотрудники полиции попросили у мужчину взятку в два миллиона рублей. Тот пришел домой и рассказал обо всем своей жене, на что супруга обратилась в полицию с заявлением на правоохранителей.

Перед сотрудниками разыграли мини-спектакль. Деньги им передали, после чего пару оперуполномоченных отправились вместе с уликами под стражу.

- Следствие собрало достаточную доказательную базу и отправило уголовное дело с утвержденным обвинительным делом в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «КП»-Кубань» сообщили, что в отношении обоих сотрудников была проведена служебная проверка, после чего их уволили.