В Краснодаре обустроят вторую очередь Симферопольского бульвара

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В краевом центре начнутся работы по обустройству второй очереди Симферопольской, а также специалистам дано задание заняться вопросом ремонта фасада здания библиотеки имени Островского и ликвидировать подтопления на Уральской. Об этом стало известно на встрече с главой города руководителей территориальных органов самоуправления Карасунского округа.

—Строительство второй очереди Симферопольского бульвара находится на личном контроле у меня и Веры Федоровны (имеется в виду Галушко). Мы должны сделать здесь зеленую зону в этом году, - сказал мэр.

Сейчас частично земля на участке от Сормовской до Приозерной является городской, а частично в оформлении. Эскизный проект готов. Отметим, что финансирование работ заложено в программу избирателей, но не в полном объеме. Остальные деньги вернут из других источников.