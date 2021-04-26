В Краснодаре открылась выставка «Шокирующие куклы»

Краснодарские художницы Юлия Кудина и Мадина Павлюк

В Краснодаре открылась выставка авторских кукол. Экспозицию назвали «Посмотри в глаза». Ее впервые представили в краевом центре. Известно, что она является частью проекта «Шокирующие куклы». Здесь каждая из работ идет вразрез со стереотипами о том, что кукла – всего лишь игрушка. Куклы – это полноценная часть современного искусства.

- Посетители увидят продуманные образы, харизму кукол и высочайший уровень исполнения работ, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На выставке представят более ста кукол из коллекции известного коллекционера Светланы Пчельниковой. Это работы мастеров из разных стран. Они дополнят работы краснодарских художниц Юлии Кудиной и Мадины Павлюк.

Экспозиция будет работать с 24 апреля по 20 июня для жителей и гостей кубанской столицы в возрасте от 12 лет.