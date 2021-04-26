В Краснодаре на три дня отключат горячую воду

ТЭЦ Краснодара ждет ремонт

В краевом центре на нескольких участках ТЭЦ начнется ремонт. Работы продлятся с 27 по 29 апреля включительно. Все жилые помещения на это время отключат от горячего водоснабжения.

- После того, как закончился отопительный сезон, возникла срочная необходимость работ теплотрассы. Это нужно сделать до майских праздников, чтобы не отключать воду на праздники. Работы будут вестись круглосуточно в максимально короткие сроки, - отметил генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.

В зоне отключения оказались улицы Ставропольская, Селезнева, Суворова, Постовая, Горького, Кубанская, Старокубанская, Бургасская, КИМ, Шевченко, Полины Осипенко, Маяковского, Таманской, Вишняковой, Чехова, кавказской, Стасова, Айвазовского и Кубанской Набережной.

Отметим, что режим работы школ и детских