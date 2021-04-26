Губернатор Кубани поручил проработать транспортные компенсации предпринимателям-экспортерам

Кроме того, в прошлом году в регионе впервые прошла акция «Экспортный форсаж». В итоге предприятия заключили контракты на сумму более 500 миллионов рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил проработать систему транспортных компенсаций для экспортеров. Об этом он сказал на встрече с послом Германии и председателем правления внешнеторговой палаты.

- Мы обязаны точечно изучить рынки Европы и понять, где именно можем быть полезны, что нового можем предложить. Также мы хотим компенсировать часть расходов на передвижения предпринимателям-экспортерам. Край зарабатывает на экспорте, и мы можем помочь бизнесу, - отметил Кондратьев.

На Кубани с 2020 года внедрен региональный экспортный стандарт. Он включает в себя 15 различных инструментов, которые помогают экспорту и предприятиям края. Кроме того, в прошлом году в регионе впервые прошла акция «Экспортный форсаж». В итоге предприятия заключили контракты на сумму более 500 миллионов рублей.