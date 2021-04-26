Кубанские виноделы завоевали 40 наград на конкурсе «Южная Россия»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошел конкурс виноделов «Южная Россия». В нем поучаствовали 26 предприятий из разных регионов нашей страны от Кубани до Дагестана. Все они представили 154 образца игристых, тихих, фруктовых, сидров, пуаре и виноградных дистиллятов.

В состав жюри вошло20 признанных экспертов в винной области с мировыми именами. По итогам конкурса распределили два Гран-при, 27 золотых, 20 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Кубанские виноделы получили 40 наград, в числе которых два Гран-При, 20 золотых, 15 серебряных и 3 бронзовых медали.