Виноделы Кубани получили на конкурсе «Южная Россия» 40 наград

Фото: пресс-служба администрации края

40 наград получили кубанские виноделы на конкурсе "Южная Россия". Конкурс проходил в рамках выставки вина и алкогольных напитков из натурального сырья - "VINORUS", сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жюри из 20 экспертов оценивали 26 конкурсантов. Это были винодельческие предприятия Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области Дагестана, Республики Крым и Абхазии.

Всего на суд жюри было представлено 154 образца напитков и вин. В том числе входящие в моду сидры, пуаре и фруктовые вина.

Среди награжденных такие компании, как «Фанагория», «Кубань-Вино», «Шато де Талю», «ГунькоВВ», «Южная винная компания», «Шато ГайКодзор», «Собер Баш», «Мысхако», «АПК Мильстрим-Черноморские вина», «Сухая гора», «Шумринка»