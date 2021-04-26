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Происшествия26 апреля 2021 20:14

В Краснодаре в столкновении с иномаркой погиб мотоциклист, его пассажир в больнице

Трагедия произошла на улице Красных Партизан в краевом центре
Инна БОРИСОВА
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В Краснодаре погиб мотоциклист, столкнувшись с иномаркой

В Краснодаре погиб мотоциклист, столкнувшись с иномаркой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре нарушение Правил дорожного движения привело к смерти водителя мотоцикла.

- 26 апреля на ул. Красных Партизан со стороны ул. Круговой мотоциклист проигнорировал красный свет светофора и на большой скорости влетел в двигавшейся на зеленый свет автомобиль Тойота, - сообщает пресс-служба УМВД по Каснодару

Пассажир двухколесного транспорта доставлен в больницу со множественными травмами, а хозяин мотоцикла - в морг.

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