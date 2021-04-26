Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядися закупить для высадки в парках взрослые деревья

Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился закупить для высадки в парках города взрослые деревья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По мнению мэра, надо сажать не молодые саженцы, а "деревья-крупномеры".
- Чтобы мы приобретали не только саженцы, которые потом будут долго расти, а полноценные взрослые деревья, — сказал он.
Так, например, горожане заметили, что из-за санитарной обрезки веток деревьев сократилось количество белок и птиц в Чистяковской роще.
Начальник управления культуры Ирина Лукинская считает, что к летнему сезону готовы все основные парки и скверы города.
В них сделана санитарная обрезка 338 деревьев, посажено 234 саженца, покрашены лавочки, освидетельствовано техсостояние 48 аттракционов.
Майские праздники горожане могут смело отмечать не выезжая из краевого центра.