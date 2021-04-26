«Единая Россия» и Минстрой РФ запустили на Кубани онлайн-голосование за формирование комфортной городской среды

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Онлайн-проект “Формирование комфортной городской среды” запустили партия "Единая Россия" и Минстрой РФ.

Отдать свой голос за любимый парк или сквер можно на сайте za.gorodsreda.ru до 30 мая.

По словам секретаря Краснодарского регионального отделения «Единой России», первого вице-спикера Заксобрания Краснодарского края Николая Гриценко, для участия в онлайн-голосовании было представлено 162 территории в 38 муниципальных образованиях Кубани.

- В прошедшую субботу я принимал участие в субботнике, который прошел в Выселковском районе. Инициаторами уборки берега реки стали местные школьники. Они привлекли своим рвением не только родителей и учителей. Я и мои коллеги из «Единой России» были тронуты призывом ребят и что приехали им на подмогу. Это говорит о небезразличии к окружающей среде»,- сказал вице-спикер.