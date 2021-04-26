Мэрия Краснодара заберет две краевые дороги в муниципальную собственность

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэрия Краснодара выступила с предложением перевести региональные дороги, прилегающие к городу, в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба администрации.

Как заявил глава города Евгений Первышов, необходимо вывести из краевого подчинения примыкающую к Краснодару дорогу пос. Северный - пос. Колосистый.

- Нелогично, когда внутриквартальные по сути дороги проходят по территории муниципалитета и не стоят на балансе у города, - считает мэр.

Глава города предложил написать письмо в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края с тем, чтобы забрать эти автодороги на баланс муниципалитета

Как сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, на баланс городу должна перейти дорога, ведущая к пос. Пригородному. Она начинается от Восточного обхода и имеет протяженность 6,5 км. Общая протяженность транспортной артерии краевого центра составляет 13 км.