Школьники Кубани могут стать участниками конкурса «Экология – дело каждого»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские школьники от 7 до 16 лет могут стать участниками международного конкурса «Экология – дело каждого», сообщает пресс-служба администрации края.

- Премия «Экология – дело каждого» станет объединяющей платформой для продуктивной работы с точки зрения воспитания принципиально нового - ответственного поколения, - считает глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

На конкурсе заявлено 12 номинаций, в том числе «Моя эко-семья – моя команда», «Юный эко-блогер», «Эко-тренды», «Эко-волонтер» и др.

Торжественное награждение победителей конкурса состоится 25 ноября в Москве. Также для самых активных будет организован экологический лагерь во Всероссийском лагере "Орленок".