Аэропорт Краснодар открыл прямые автобусные рейсы в курортные города Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Аэропорт Краснодара начал продажи прямых автобусных билетов от терминала внутренних рейсов до курортных городов - Анапы, Геленджика, Тамани, Ейска. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Единый аэроавтобусный билет можно оформить с 26 апреля на сайтах авиакомпаний и сервисов путешествий.

- Суть мультимодальной перевозки заключается в том, что перевозчик несет ответственность за всю перевозку, даже если эта транспортировка производится разными видами транспорта, - отметили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Такие сообщения уже работают в направлениях Анапы и Геленджика. С июня откроются рейсы в Тамань и Ейск.

Остановка автобусов расположена напротив выхода из терминала «Прилет» внутренних линий.