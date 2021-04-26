Шестиклассница из Краснодара завоевала пять медалей по гимнастике на Всероссийской спартакиаде

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарская гимнастка Диана Ильяшенко привезла в родной город пять медалей со Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады, сообщает пресс-служба администрации края.

- На счету гимнастки Дианы Ильяшенко четыре золотые медали в упражнениях с лентой, булавой, обручем, мячом и одна серебряная – в многоборье, - отметили в краевой администрации.

Шестиклассница специальной коррекционной школы № 59 занимается гимнастикой восемь лет.

Ребята с ограниченными возможностями проявляли свой характер в Санкт-Петербурге. На Специальной Олимпиаде выступило 500 спортсменов из 32 регионов страны.