Компанию в Краснодаре оштрафовали на 100 тыс. рублей за трудоустройство чиновника

В Краснодаре трудоустройство бывшего чиновника обойдется компании в 100 тыс. рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Карасунского округа Краснодара выявила нарушение в сфере трудоустройства бывшего госслужащего в компании "Кублифт".
- Выяснилось что отдел кадров этой компании не уведомил в 10-дневный срок госорганы в котором работал бывший чиновник, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Таким образом, кадровый отдел ООО "Кубаньлифт" нарушил нормы Федерального закона «О противодействии коррупции». Компания будет оштрафована на 100 тыс. рублей.