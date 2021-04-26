Компанию в Краснодаре оштрафовали на 100 тыс. рублей за трудоустройство чиновника

В Краснодаре трудоустройство бывшего чиновника обойдется компании в 100 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Карасунского округа Краснодара выявила нарушение в сфере трудоустройства бывшего госслужащего в компании "Кублифт".

- Выяснилось что отдел кадров этой компании не уведомил в 10-дневный срок госорганы в котором работал бывший чиновник, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Таким образом, кадровый отдел ООО "Кубаньлифт" нарушил нормы Федерального закона «О противодействии коррупции». Компания будет оштрафована на 100 тыс. рублей.